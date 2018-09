Un sociologue tire la sonnette d'alarme : "Les écoles toxiques sont un problème de santé publique"

Le cri d’alarme est émis par un sociologue américain, Bowen Paulle, chercheur à l’université d’Amsterdam. Dans "Toxic Schools", un livre qu’il a écrit après avoir enseigné pendant six ans dans des écoles de quartiers défavorisés de New York, et d’Amsterdam, il pointe les points communs de ces écoles, qui rendraient les enfants physiquement et psychiquement malades. Selon le chercheur, ces écoles sont émotionnellement toxiques pour les enfants.

"Ce sont des écoles où vous avez une concentration d’enfants pauvres qui ont des parents peu éduqués, où il y a des problèmes de violence, etc.", rappelle Bowen Paulle. Le chercheur pointe ensuite l’attitude des enseignants envers ces élèves. L’enseignant aurait trop peu confiance dans la capacité des enfants à obtenir des résultats scolaires équivalents à ceux des élèves au profil socio-économique plus élevé. Cette attitude contribuerait à une pression terrible subie par ces enfants. "Quand un pourcentage significatif de la population est exposé à ce type de stress toxique, qui est encore renforcé par certains types d’écoles, cela devient une question de santé publique. Ce n’est plus uniquement une question de qualité d’enseignement, ou de chances d’avoir un emploi plus tard ".

Le pédopsychiatre Peter Adriaenssens lors d'une conférence en novembre 2017 - © Libelle

Dans une conférence donnée l'an dernier, il comparait les cellules cérébrales d'un enfant favorisé et défavorisé sur un schéma. "A droite, vous avez des cellules cérébrales beaucoup plus pauvres... Vous voyez cela chez des enfants qui vivent dans des environnements beaucoup plus stressants. On produit alors une hormone du stress que ne supportent pas bien les très jeunes cellules cérébrales. Lorsqu'un enfant apprend à écrire, il doit au même moment écouter, bouger la main, regarder dans le dictionnaire et ne pas se laisser distraire par son voisin. S'il fait tout cela avec des cellules nerveuses appauvries, cela ne se passe pas bien. Et cela a lieu pile au moment où le cerveau des jeunes enfants doit beaucoup apprendre".

Agir sur la ségrégation n'est politiquement pas assumable

Après avoir fait ce constat de la toxicité émotionnelle et physique de certaines écoles sur les enfants, Bowen Paulle a voulu changer la situation. Mais il dit s'être rendu compte très rapidement du nœud dans lequel il se trouvait. "Tenter de désagréger les écoles n’est pas électoralement assumable pour les hommes politiques, explique le chercheur. Même si autour d’un verre ils vous confient que vous avez raison et admettent que c’est un grave problème sur lequel il faudrait agir, ils ne sont pas prêts à assumer ce type de décision politique".

Face à ce nœud, le chercheur a réorienté ses objectifs, cherchant à implanter des méthodes qui permettent de booster les enfants d’un point de vue cognitif et d’avoir un impact positif sur leur état socio-émotionnel. Il a développé plusieurs expériences pilote qui ont fait leurs preuves aux Etats-Unis dans le même type d’écoles défavorisées : le "high dosage tutoring", le tutorat intensif. Les 40% d’enfants qui en ont le plus besoin sont isolés du reste de la classe une heure par jour, pendant les heures de cours, et travaillent par groupe de deux, épaulés par un tuteur pour rattraper le niveau des autres en mathématiques.