Un site d'information sur les vaccins entièrement relifté pour mieux informer

Dois-je faire vacciner mon enfant contre la varicelle ? Quand dois-je le vacciner ? Combien de fois ? A quel âge ? Que faire si j’ai perdu ma carte ou mon carnet vaccinal ? Quels vaccins dois-je faire quand je voyage ? Ces questions, beaucoup de parents se les posent. Ils ne se sentent pas bien informés et voient des informations erronées circuler sur Internet.

C’est pour les rassurer que l’ONE, l’AVIQ (l’agence pour une vie de qualité) et la COCOF se sont associés pour relifter le site https://www.vaccination-info.be/, sous la coordination par l’asbl Question santé.

Centraliser et avoir une source fiable

Ce site entend donner tant des informations pratico-pratiques que sur le fonctionnement des vaccins : Je veux faire vacciner mon enfant, ou moi-même, vers qui je peux me tourner ? Comment se passe une vaccination ? A quoi je dois faire attention ? J’ai perdu mon carnet de vaccination, comment puis-je m’en procurer un nouveau ? Il aborde même les questions qui fâchent dans une rubrique « questions fréquentes ».

De quoi centraliser les informations et avoir une seule source fiable sur le sujet. « On avait une volonté de donner une information validée scientifiquement à ces personnes et de leur donner un moyen de s’informer en ligne, d’avoir une référence, scientifiquement juste, avec des enquêtes des notices de médicaments, des références, des publications », explique Laurence Côte qui a coordonné l’initiative pour l’asbl question santé.

Ouvrir le dialogue avec son médecin

Et le site s’adresse aussi aux médecins, « pour parler de vaccination avec leur patient. On trouve que c’est intéressant d’ouvrir le dialogue avec son médecin. »

Unicef lance ce mercredi une vaste campagne mondiale pour réaffirmer l’efficacité des vaccins, via le hashtag #vaccineswork, « les vaccins, ça marche ». Peut-être trop bien même, puisque certaines maladies ne se voient plus, ou presque plus, dans la population. Résultat, une méfiance grandissante de certains parents à l’égard des vaccins, notamment en Belgique francophone. Une méfiance accentuée par les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux