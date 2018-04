Un scientifique allemand parvient à cultiver des légumes frais en Antarctique

Un total de 3,6 kilogrammes de laitue, 18 concombres et 70 radis viennent d'être récoltés en Antarctique par un chercheur du German Aerospace Centre (centra aérospatial allemand), a annoncé jeudi le scientifique, Paul Zabel. Les légumes ont été cultivés dans une serre située près de la station de recherche allemande Neumayer III et ce, sans terre, sans pesticide et sans lumière naturelle.

La croissance des légumes a pu être obtenue à l'aide d'une solution nutritive pulvérisée sur leurs racines à intervalles réguliers de quelques minutes, l'opération étant contrôlée par un ordinateur.

D'ici mai, Paul Zabel s'attend à récolter de quatre à cinq kilogrammes de laitue, des tomates, des concombres, des poivrons, ainsi que des radis et des herbes aromatiques chaque semaine.

La station Neumayer est totalement coupée du monde durant la saison d'hiver. L'équipage est dès lors contraint de se nourrir pendant des mois de nourriture en conserve et, en principe, de se passer de tout légume frais.

A travers ce projet de recherche d'un an, le centre aérospatial allemand espère engranger des progrès dans l'optique de futures missions spatiales vers la lune ou la planète Mars. Le type de serre utilisée dans l'Antarctique pourrait servir aux astronautes au cours de leurs expéditions.