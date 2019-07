Un sac-poubelle avant Neil Armstrong: les petites et grandes histoires de la mission Apollo 11

"Un petit pas pour l’homme…" Tout le monde connaît cette phrase et l’homme en question qui l’a prononcée, Neil Armstrong. Mais connaissez-vous le parcours exceptionnel de ce discret pilote ? Ce que son coéquipier Buzz Aldrin et lui ont fait une fois le pied posé sur la Lune ? L’histoire des montres qu’ils portaient à leur poignet ? De ce "bîîîp" qui retentissait à chacune de leurs conversations radio ? De ce "micro-ordinateur" si précieux pour l’alunissage et pourtant 70.000 fois moins puissant qu’un smartphone moderne ? Ou encore de ce sac-poubelle sorti du module avant Neil Armstrong ?

