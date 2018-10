Un rorqual commun de 35 tonnes s'est échoué sur la plage du Coq (vidéos)

Un rorqual commun (Balaenoptera physalus) mort s'est échoué dans la nuit de mercredi à jeudi sur la plage du Coq. L'animal est arrivé à proximité du rivage vers 2 heures, et il a ensuite été hissé par un bateau sur la plage. Le rorqual mesure 18 mètres de long et pèse environ 35 tonnes.

La police a établi un périmètre de sécurité avec barrières Nadar et cordons de police, pour empêcher les curieux de s'approcher trop près du rorqual. On ne sait pas encore d'où provient l'animal ni comment celui-ci s'est retrouvé dans les eaux belges. Ce type de cétacé n'est pas indigène dans la mer du Nord.

Le rorqual est dans un état relativement bon, pas trop décomposé. On ignore également la cause de sa mort. Il va être inspecté par les biologistes de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, et des universités de Liège et de Gand. Une autopsie est réalisée sur place, elle devrait permettre de savoir comment l'animal est mort.

Il n'y avait plus eu d'échouage d'un rorqual sur la côte belge depuis 21 ans.