Un robot pour aider les enfants atteints de diabète - © NILS QUINTELIER - BELGA

Des robots au chevet d'enfants diabétiques - JT 13h - 14/06/2019 Le traitement du diabète 1, le plus grave parce qu'il est génétique, est souvent très compliqué et très difficile à suivre. Lorsque cela concerne des enfants, les choses peuvent être encore un peu plus complexes. Pour leur venir en aide, des services médicaux bruxellois ont lancé un projet original : celui d'un robot social. En gros, la machine guide le malade, lui explique les gestes à poser et les étapes à ne pas oublier. Mieux encore : ce robot est personnalisé en fonction des patients.