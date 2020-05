Un retour possible du cinéma drive-in pour le déconfinement ?

Un cliché américain ?

C’est sûr que l’image renvoie plus à la période gomina, rollers, bubble-gum et Rockabilly. On s’imagine plus facilement James Dean garer une Cadillac Eldorado décapotable devant un écran à l’extérieur plutôt qu’une mère de famille au volant de son monospace. Et pourtant…

Aux Etats-Unis l’activité reprend un second souffle, à l’exemple de "L’Ocala Drive-In", le seul des 11 cinémas de plein air ouvert au pays de l’Oncle Sam pendant le confinement. Avec 3 à 5 mètres de distance entre les voitures, chacun peut voir son film sur un grand écran bien à l’abri.

En Belgique, les initiatives du genre sont complexes à trouver. Il y a bien eu une édition du "Drive-In Movies" sur l’esplanade du Cinquentenaire en 2006, mais c’est surtout dans la cité ardente qu’existe une sorte de cinéma drive-in régulier.