Un réseau de collecte d'or volé, opérant entre la France et la Belgique, a été démantelé

Huit membres présumés d'un réseau international de collecte d'or ont été interpellés entre la France et la Belgique, a appris l'AFP vendredi auprès du parquet de Cusset, en France. Trois suspects ont été interpellés sur le territoire belge, le réseau écoulant son or dans le quartier des diamantaires anversois.

L'opération menée par des enquêteurs de la section de recherches de Clermont-Ferrand et du groupement de gendarmerie de l'Allier, appuyée par les services de police belges et l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (Ocldi), fait suite à une série de vols ou tentatives de vols de bijoux perpétrés aux domiciles de personnes âgées, habitant les départements de l'Allier et le Cher, courant octobre 2017.

"Dimanche 30 juin, une opération judiciaire menée simultanément en Belgique et en France à l'occasion d'une livraison d'or par le collecteur principal a permis d'interpeller huit personnes, soupçonnées de constituer ce réseau international", écrit le procureur de la République de l'Allier Eric Neveu, dans un communiqué publié vendredi.

"Plus de 2,4 kilos d'or, ainsi que 200.000 euros et dollars, des bijoux et diamants pour une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, des armes et des objets d'art" ont été saisis, précise le haut magistrat.

Le réseau collectait "entre 2 et 7 kilos de bijoux et d'or" volés chaque semaine chez des particuliers et dans des commerces sur le territoire français, avant de les écouler en Belgique dans le quartier des diamantaires d'Anvers.

Trois des huit suspects, interpellés en Belgique, sont dans l'attente de leur extradition vers la France.

Les cinq autres suspects, arrêtés sur le territoire français, ont été présentés jeudi devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Cusset.

Quatre d'entre eux ont été mis en examen pour "recel en bande organisée de biens provenant de vols en bande organisée, et association de malfaiteurs" et placés en détention provisoire. Le cinquième suspect a lui été placé sous contrôle judiciaire.