Un record de 18.000 tonnes de nourriture distribuées par les Banques alimentaires en 2019

Lors de l'inauguration du nouveau bâtiment de la Banque Alimentaire de Bruxelles-Brabant à Neder-over-Hembeek, de nombreuses associations étaient présentes pour récupérer les vivres qui serviront à composer les colis et les repas composés par les associations d'aides aux démunis. Un homme fait l'appel et distribue des caisses dans lesquelles on retrouve des pots de sauce tomate ou encore des sodas. Deux fois par semaine, Jean-Charles Van Caloen remplit son camion avec les dons des banques alimentaires pour l'ASBl Nativitas située dans les Marolles à Bruxelles. "Je m'occupe du transport jusqu'à l'ASBL, mais c'est vrai que le restaurant est rempli par de plus en plus de monde !", s'exclame-t-il.

36 millions de repas en 2019

Les 17.936 tonnes de nourriture distribuées en 2019 représentent 36 millions de repas. Des repas servis par les associations et dès midi, c'est l'effervescence dans la cantine de Nativitas située rue haute. Sur un coin de table, Mustapha découpe un oignon. Cet homme de 50 ans est bénévole pour l'ASBL, mais aussi bénéficiaire, il vit dans une situation très précaire et l'aide alimentaire lui permet de survivre tous les jours. "Aujourd'hui j'ai reçu des pâtes, de la sauce tomate, du riz, du lait, des biscuits et des bonbons. Le colis alimentaire m'aide énormément", indique-t-il tout sourire.

De plus en plus de personnes de profils différents franchissent les portes des associations. La pauvreté se cacherait dans de nouvelles formes "on voit une augmentation de 6 à 10 % chaque année de personnes qui viennent spécifiquement pour les colis alimentaires. Il y a de nouvelles formes de pauvreté comme par exemple les étudiants qui ont un master universitaire et qui ne vivent plus chez leurs parents, mais ils ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas de boulot et ils tombent dans la précarité. À l'autre bout, vous avez un retraité qui a une trop petite retraite ou un indépendant qui a cotisé toute sa vie pour la fin de son activité et qui a trop peu de revenus pour subvenir à ses besoins quand il a fini son activité. C'est éventuellement un parent qui se retrouve seul après un divorce et qui a la charge des enfants et ce parent là à un job partiel. Ce sont des nouvelles formes de pauvreté, on connait même chez nous des doctorants à l'université qui n'arrive pas à joindre les deux bouts et qui sont garçon de café le soir simplement pour survivre", explique Jean-Benoît Hoet, coordinateur à l'ASBL "La Porte Verte-Snijboontje" à Molenbeek.

"Les profils changent beaucoup plus. On a beaucoup plus de monde qui passe et on sert beaucoup de repas, mais ce qui nous manque le plus c'est le frais, les légumes... On donne tout ce qu'on a, mais on pas beaucoup. Ce matin, on a donné une douzaine de lots différents seulement. Même si le nombre de gens augmente, on essaie de rester proche d'eux et de leur apporter notre soutien", ajoute Pascal Véronique, responsable des 80 bénévoles de Nativitas.