Un rassemblement virtuel à Bruxelles pour la campagne "L'État de droit j'y crois"

Différents professionnels du droit ont participé, vendredi après-midi, à une conférence en ligne pour évoquer l'état de la justice belge. Cette conférence a été retransmise sur un écran géant devant le palais de justice de Bruxelles, face à une dizaine d'avocats et magistrats. Depuis 2015, les acteurs de la justice se mobilisent chaque 20 mars dans le cadre de la campagne "L'État de droit j'y crois" pour rappeler le manque de moyens dont pâtit le monde judiciaire et les conséquences sur le bon déroulement des procédures.

Dans la mesure où le 20 mars tombe cette année un samedi, c'est ce vendredi 19 mars que le personnel et les collaborateurs des institutions judiciaires belges ont marqué le coup.

Dès 15h, une conférence en ligne s'est tenue, laissant la parole à Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, et à Koen Lenaerts, président de la Cour de Justice de l'Union européenne.

La campagne est à l'initiative de presque toutes les associations syndicales de magistrats et d'avocats, notamment le Conseil consultatif de la magistrature, l'Association syndicale des magistrats (ASM), Avocats.be (les barreaux francophones et germanophone), mais aussi la Ligue des droits humains (LDH).

"Le monde de la Justice adresse une piqûre de rappel aux pouvoirs exécutifs et législatifs, disant que les citoyens, se trouvant depuis un an dans une situation inédite en raison de la pandémie, doivent pouvoir compter sur un pouvoir judiciaire indépendant et réactif, afin que leurs droits et libertés ne connaissent pas de restriction supplémentaire", a déclaré Avocats.be. "Beaucoup d'entre nous considèrent que toutes les mesures actuellement prises par le pouvoir politique peuvent constituer un danger pour notre système démocratique."