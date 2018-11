Un rassemblement de "gilets jaunes" francophones et flamands se tiendra à Bruxelles le 30 novembre

Gary Duncan ne veut pas être pris comme le "chef" des gilets jaune, il a simplement pris l'initiative de consulter la police - © Philippe Carlot

Gary Ducran, un youtubeur et gilet jaune, a rencontré ce lundi à 13 heure les forces de l'ordre de la ville de Bruxelles afin de savoir si cette mobilisation, encadrée par la police, était possible. La réponse est tombée environ quarante minute plus tard à l'issue d'une discussion qui "s'est très bien passée", selon l'homme qui portait bien entendu une chasuble fluorescente.

De Wallonie à Bruxelles

Alors qu'il s'agissait d'un phénomène uniquement wallon jusqu'il y a peu, le mouvement des "gilets jaunes" belges, inspiré de la France, et qui s'est cristallisé sur la grogne à propos de la hausse du coût de la vie et des carburants, s'étend petit à petit à la Flandre.

Ainsi, des gilets jaunes ont temporairement bloqué le dépôt de Total à Neder-Over-Heembeek, situé sur la chaussée de Vilvorde jeudi après-midi.

Mais surtout, une idée commune semble en train de naître des deux côtés de la frontière linguistique: celle d'un rassemblement de gilets jaunes à Bruxelles le 30 novembre prochain.

Evoquée dans plusieurs "facebook live" de gilets jaunes ce vendredi, elle est concrétisée dans un événement "Rassemblement citoyen à la Capitale" , côté francophone, mais aussi sur "Protest hoge brandstofprijs" (Protestation contre les hauts prix des carburants), côté néerlandophone.

Et actuellement, c'était même cet événement qui recueille le plus d'intérêt, puisque près de 10.000 internautes le suivent, alors que le blocage francophonie n'a encore qu'un millier d'inscrits.

Restait uniquement à résoudre la question de la "zone neutre", car ces événements donnaient rendez-vous l'un rue de la Loi, l'autre parc Royal. Or, ces deux endroits font partie de ce qu'on appelle la "zone neutre", qui vise "à prévenir et réprimer dans ce périmètre les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution et y impose l'interdiction de troubler les travaux parlementaires et de pénétrer sans motif légitime dans les locaux du Parlement. Il interdit aussi les rassemblements en plein air et les démonstrations individuelles".

Finalement, c'est au Parc du Cinquantenaire que le rendez-vous devrait être donné.