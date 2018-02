Perturbations à Brussels Airport: le problème informatique chez Swissport résolu

Le problème informatique chez le bagagiste Swissport est résolu, a indiqué vers 17h00 la porte-parole de Brussels Airport Florence Muls. Celui-ci avait provoqué des perturbations à l'aéroport de Zaventem. Plusieurs vols avaient été retardés en raison de problèmes dans la gestion des bagages. "Heureusement, nous n'avons pas connu de trop fortes perturbations", a ajouté la porte-parole.

Le problème informatique concernait la société de manutention au niveau international. "Cela a provoqué des retards dans les vols et dans les livraisons des bagages", a précisé la porte-parole de l'aéroport. "Swissport a fait tout son possible pour limiter les désagréments et a géré provisoirement les bagages manuellement."

Swissport a confirmé en début de soirée la panne informatique. Le système défectueux gère l'envoi des équipes sur le tarmac en fonction des heures de départ et d'arrivées réelles. "Nous avons dû assurer cette gestion de façon manuelle, avec les horaires sur papier. Cela a rendu le service moins efficace, surtout en heure de pointe", a indiqué un porte-parole de la société. "La panne est derrière nous et la situation s'améliore", a-t-il ajouté, indiquant que la société devait toutefois gérer l'arriéré. "Nous regrettons profondément les inconvénients occasionnés aux compagnies aériennes et aux clients", a conclu Swissport dans un communiqué.

Aucun problème n'a été constaté chez Aviapartner, l'autre bagagiste actif à Brussels Airport.