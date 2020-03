Coronavirus : les recommandations des autorités belges avec Sophie Wilmès - JT 19h30 - 10/03/2020 Le Conseil de Sécurité a émis des conseils et recommandations, à charge des gouverneurs et des régions de les interpréter, de les transformer en obligations et interdictions. On connait la complexité de notre Belgique, dans pareil cas, des mesures d'interdiction prises d'emblée pour le pays, n'était-ce pas plus simple ? Plus clair ?