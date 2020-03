Un premier cas de Coronavirus en prison : un détenu positif à Mons

Un cas de contamination au virus Covid-19 a été détecté à la prison de Mons, a indiqué jeudi soir l’administration pénitentiaire, confirmant une information de Het Laatste Nieuws. Il s’agit du premier cas dans une prison belge.

Le détenu était déjà suivi pour des raisons médicales et a été emmené à l’hôpital pour cause de fortes fièvres. C’est là qu’il a été testé positif. L’homme a eu des activités communes avec d’autres détenus. Le médecin va maintenant devoir décider qui va être testé parmi les autres détenus et les gardiens, mais aussi qui devra éventuellement être placé en quarantaine.

La prison de Mons compte 400 détenus 300 employés.

À partir de lundi, les visites seront plus strictes dans toutes les prisons du pays, soit 1 visiteur par jour, a encore indiqué l’administration pénitentiaire.

