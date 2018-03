Un policier et un importateur d'armes acquittés dans l'affaire Smith & Wesson

La 59e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté, mercredi matin, un inspecteur de la police fédérale et un importateur d'armes qui étaient prévenus pour avoir faussé un marché destiné à l'achat de 8.000 pistolets par la police fédérale en 2011.

Le tribunal a acquitté les deux prévenus de toutes les préventions mises à leur charge, soit des faits de faux et de corruption.

Dans son jugement, le tribunal a relevé que certains agissements posaient question mais que rien ne permettait de prouver les délits avancés par le parquet.

Dans ce dossier dont les faits remontent à 2010, un inspecteur de la police fédérale était suspecté d'avoir faussé des rapports d'évaluation d'armes afin de favoriser celles fabriquées par l'entreprise Smith & Wesson. Un second individu, qui agissait comme intermédiaire entre Smith & Wesson et de potentiels acheteurs, était également soupçonné d'avoir corrompu un autre inspecteur de la police fédérale, aujourd'hui décédé.

Les deux prévenus avaient toujours contesté ces accusations.

Le 22 mars 2010, l’État belge avait lancé un appel d'offre pour l'achat de 8.000 nouveaux pistolets à hauteur de 4,5 millions d'euros, destinés à la police fédérale.

Un cahier des charges spécial avait été établi et sept offres avaient été transmises. Puis, le 19 janvier 2011, après une série de tests, le marché avait été attribué à l'entreprise américaine Smith & Wesson.

Mais très vite, des suspicions d'évaluation non objective des offres avaient émané au sein de la police. En 2012, une enquête avait mené à l'inculpation de cinq personnes. Deux d'entre elles avaient bénéficié d'un non-lieu et trois autres avaient été renvoyées en correctionnelle, un importateur d'armes et deux inspecteurs de police, dont l'un est aujourd'hui décédé.