Un policier accuse sa hiérarchie de harcèlement

"Comme toute personne qui est harcelée depuis 4 ans, je le vis mal. Mais je suis déterminé à ce que la vérité sorte. Et j'irai jusqu'au bout". Âgé de 47 ans, Eric Claessens est entré à la police fédérale en 2013. Affecté à la police des chemins de fer, il est gravement blessé à la suite d'une intervention qui dégénère avec un usager qui n'a pas de titre de transport.

Mais c'est en mai 2015 que sa carrière bascule et que les ennuis commencent. "A cette époque, je suis sous certificat médical, et on me demande de rendre mon arme comme l'exige le règlement" explique le policier. "En chemin, je subis une agression. Une voiture tente de bloquer mon véhicule. A l'intérieur, 4 individus menaçants. J'ai dû sortir mon arme. La chambrer, puis la pointer dans leur direction pour qu'ils se calment avant de pouvoir appeler les renforts".

Une lourde sanction

L'homme explique avoir suivi son instinct de flic. Mais il sait qu'il a commis une bêtise et qu'il va se faire sanctionner par sa hiérarchie. Mais la sanction est très sévère. Trop sévère à ses yeux. "Rétrogadation dans l'échelle barémique et je suis fiché d'un point de vue disciplinaire pour une durée qui peut aller jusqu'à 5 ans. De l'avis même de mon syndicat et de nombreux collègues c'est beaucoup trop".

Et puis Eric Claessens a surtout l'impression que l'enquête disciplinaire a été menée uniquement à charge. "On a fait disparaître des pièces que j'avais apportées. On n'a pas tenu compte de mes déclarations. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de porter plainte à l'inspection générale de la police".

"Véritable omerta"

Mais rien n'y fait. Le policier décide alors de porter l'affaire en justice. Dans le courant de l'année 2016, il porte plainte au pénal contre une commissaire divisionnaire et le directeur des ressources humaines de la police fédérale. Plainte pour harcèlement, faux et usage de faux et dissimulation de pièces.

"A partir de là, le harcèlement devient quasi systématique. On me dénigre. On me traite de djihadiste parce que j'ai une barbe alors que j'ai travaillé à la police antiterroriste après les attentats de Paris. On me cantonne dans des tâches administratives et on m'oblige même à surveiller l'entrée de la caserne de Jumet sans mon arme de service". Certaines de ces sanctions, Eric Claessens les a contestées à deux reprises devant le Conseil d'Etat, et à deux reprises il a eu gain de cause.

"Je n'abandonnerai pas" assure le policier. "Moi je suis payé pour arrêter des méchants. Si les méchants sont dans ma maison c'est la même chose. Un méchant reste un méchant. Et s'il est chez nous, c'est encore plus grave. Surtout s'il abuse de sa fonction et de son grade". Eric Claessens ajoute qu'au sein de la police fédérale, il existe une loi du silence. "Beaucoup de collègues me soutiennent mais n'osent pas parler. Il y a une véritable omerta".

Du côté de la police fédérale que nous avons contacté, on préfère ne pas commenter une affaire en cours. C'est maintenant à la chambre du conseil de Bruxelles de statuer sur un éventuel renvoi en correctionnelle d'une commissaire divisionnaire et de l'actuel directeur des ressources humaines à la police fédérale.