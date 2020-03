Un plein d'essence moins cher au Luxembourg peut surtout vous rapporter une grosse amende

Les règles de confinement n’empêchent pas de circuler, mais pas pour n’importe quelle raison. Si l’envie de passer la frontière luxembourgeoise pour faire un plein d’essence à moindre prix vous prend, réfléchissez-y à deux fois.

Seuls les déplacements indispensables sont autorisés, donc si la station-service luxembourgeoise n’est pas sur le chemin de votre travail ou proche de chez vous, vous risquez surtout une grosse amende. Le week-end dernier, un automobiliste Français venu faire le plein en Belgique a ainsi dû payer 4000 euros.

Des contrôles renforcés

A la frontière, la police veille et les contrôles ont été renforcés. Dans la zone d’Arlon, un drone diffuse régulièrement le message suivant : "Nous vous invitons à vous rendre à la station-service la plus proche de votre domicile." Bref, avec une attestation de votre employeur qui prouve que vous ne vous êtes pas écarté de votre chemin pour faire le plein, ça passe, avec une envie de faire des économies, ça ne passe pas, comme l’explique le commissaire de la zone de police locale, Michael Colinni : " Quinze kilomètres pour aller faire son plein, c’est déconseillé. Surtout si on a une pompe plus proche. L’intérêt économique n’est pas un besoin essentiel."

Et on le sait, le non-respect des mesures gouvernementales peut être sévèrement sanctionné.