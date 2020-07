Un plan "hydrogène propre" pour l'Europe : cinq questions pour mieux comprendre

La Commission européenne a annoncé mercredi un plan de développement de l'hydrogène propre dans l'UE avec pour objectif de décarboner les secteurs les plus polluants comme la sidérurgie et les transports. Décryptage en cinq points.

Qu'est-ce que l'hydrogène et où le trouve-t-on?

L'hydrogène est l'élément chimique le plus simple et le plus petit des atomes : il est seulement composé d'un proton et d'un électron. C'est aussi l'élément que l'on peut trouver le plus abondamment sur notre planète. Mais il n'est jamais présent à l'état pur, il est toujours combiné à d'autres atomes, par exemple dans la molécule d'eau : H2O, deux atomes d'hydrogène combinés à un atome d'hydrogène.