Un piratage détecté dans les tachygraphes des routiers

Le parquet fédéral a annoncé vendredi l’ouverture d’une enquête sur un piratage du logiciel utilisé dans les tachygraphes, ces appareils électroniques qui enregistrent la vitesse, le temps de conduite et l’activité des conducteurs routiers. Cette manipulation permet de désactiver, sans trace, l’enregistrement du tachygraphe. "Il est ainsi devenu pratiquement impossible pour les services de police de détecter cette fraude au moyen d’un contrôle régulier", explique le parquet, qui a travaillé conjointement avec la police judiciaire fédérale de Flandre-Occidentale.

En juin, le juge d’instruction Diedrik Deraeve, du tribunal de première instance de Flandre occidentale, avait fait intervenir la police : deux personnes de nationalité polonaise avaient été placées sous mandat d’arrêt. L’une d’elles, toujours en détention préventive, avait été prise en flagrant délit d’installation du logiciel manipulé.

La justice fédérale précise que l’enquête avait permis la saisie et le démantèlement de tachygraphes manipulés dans plusieurs entreprises de transport en Belgique et aux Pays-Bas. Elle estime qu’il y a des "indices sérieux" permettant de penser que le logiciel manipulé serait vendu dans toute l’Europe, rendant impossible d’imposer le respect des temps de conduite et de repos des chauffeurs.