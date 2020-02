A Paris, on peut s'offrir un Picasso pour 100 euros

Devenir, pour 100 euros, l’heureux propriétaire d’un Picasso datant de 1921. C’est ce que propose pour le moment l’opération "1 Picasso pour 100 euros". L’œuvre, intitulée "Nature Morte", est actuellement exposée à l’entrée du Musée Picasso à Paris. L’idée est simple : organiser une loterie caritative dont le grand prix est un original du peintre. 200.000 billets sont mis en vente sur internet. Le 30 mars prochain, un ticket sera tiré au sort et son heureux propriétaire se verra offrir la toile originale du maître espagnol.

Un million d’euros

"Nature morte" est une huile sur toile marquant le passage de Pablo Picasso du réalisme au cubisme. Elle représente un journal et un verre d’absinthe. L’œuvre appartient à David Nahmad, le plus grand collectionneur de Picasso au monde. Il n’a pas offert le tableau : celui-ci lui sera payé un million d’euros. Mais comme les 200.000 tickets mis en vente représentent 20 millions d’euros, la différence sera versée à l’ONG Care pour soutenir un projet d’accès à l’eau potable en Afrique.

Pas une première

Cette opération "1 Picasso pour 100 euros" avait déjà été menée en 2013. Et à l’époque, c’est un jeune Américain de 25 ans, Jeffrey Gonano, qui avait remporté une toile de Picasso estimée, elle aussi, à un million d’euros. Si la loterie est une nouvelle fois un succès, ses organisateurs espèrent bien en organiser d’autres plus régulièrement, toujours avec des Picasso à la clef. Il faut dire que la famille Picasso soutient cette opération en rappelant que le peintre a lui aussi connu la pauvreté et qu’il a toujours été sensible à la misère.

Faciliter l’accès à l’eau potable en Afrique

Ce genre de loterie est habituellement interdite. Celle-ci a été autorisée par la préfecture de police de Paris en raison de son caractère caritatif. Les sommes récoltées serviront en effet à soutenir l’ONG internationale Care qui va faciliter l’accès à l’eau potable à 200.000 familles. Un projet important pour les femmes et surtout pour les fillettes de certaines régions (Cameroun, Madagascar, Maroc) qui doivent passer des heures à aller à pied aux points d’eau et qui du coup ne peuvent aller à l’école.

Tickets sur internet, tirage au sort le 30 mars chez Christie’s

Les billets de loterie peuvent être achetés en ligne sur le site internet de l’opération "1 Picasso pour 100 euros". Les sommes actuellement récoltées permettent déjà de garantir l’achat de la toile à son actuel propriétaire et tout nouveau ticket vendu sera donc versé à Care. Quant à l’heureux gagnant, il n’aura pas l’obligation de conserver la toile : il pourra la vendre. Le premier gagnant, le jeune Américain, avait lui décidé de conserver l’œuvre et de demeurer donc l’heureux propriétaire d’un Picasso.