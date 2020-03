Un physicien belge au Collège de France

Il est Hennuyer et a étudié à l'athénée Raoul Warocqué à Morlanwelz. Il a la bosse des maths depuis tout petit. Pour lui les mathématiques, c’est une seconde langue maternelle. Une formule scientifique porte même son nom. Il vient de quitter son poste de professeur de physique à l'ULB pour prendre sa retraite, mais sa vie scientifique est loin d’être terminée. Marc Henneaux vient d’être élu au prestigieux Collège de France à Paris.

Ce collège de savants, créé au 16ème siècle, est un privilège rare pour un Belge. Il y donnera des cours ouverts à tous, sur ses propres théories physiques très novatrices. Nous l’avons rencontré juste avant sa leçon inaugurale, prononcée devant un amphithéâtre très attentif.

Après 40 ans de recherches, d’exposés et de cours, Marc Henneaux a des planches. Pourtant juste avant de monter sur l’estrade, il a un peu le trac. A ce moment, le brillant physicien vit en quelques sortes l’expérience de la faille temporelle. Il se sent soudain téléporté dans sa jeunesse au moment de passer un examen : " C’est un rite d’initiation d’entrée au Collège de France par lequel il faut passer ", dit-il. Puis il se fait philosophe : " Je n’ai jamais réfléchi auparavant où j’arriverais un jour. On fait ce qu’on aime et cela nous conduit là où nous devons être ".

Il a beaucoup travaillé cette leçon inaugurale intitulée "Symétrie et Gravitation ", car le challenge est de parler au plus grand nombre, du fonctionnement du monde et de ses lois physiques.

Une cérémonie ancestrale

Le professeur Thomas Römer, président du Collège de France, introduit tout d’abord le nouveau membre, juste avant sa leçon inaugurale : " Marc Henneaux est un physicien exceptionnel avec une grande idée de la beauté et de l’élégance mathématique de la théorie ".