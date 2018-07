Un peu plus de 20% de réussite à l'examen d'entrée en médecine et en dentisterie

Le taux de réussite à l'épreuve de juillet de l'examen d'entrée aux études en médecine et en dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles a atteint 20,26%, annonce lundi l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares). Au total, ce sont 684 candidates et candidats qui ont été proclamés lauréats par le jury.

L'épreuve de cette année a été essentiellement féminine : plus de deux tiers (67,71%) des candidats étaient des candidates. Une tendance qui a déjà été observée lors de l'épreuve de septembre 2017 ainsi qu'en Communauté flamande, note l'Ares.

Les aspirants étudiants devaient réussir un test composé de 120 questions à choix multiple répartis sur huit branches : quatre matières scientifiques (chimie, biologie, physique, mathématiques) et quatre matières portant sur la communication et l'analyse critique de l'information (raisonnement, communication, éthique, empathie).

Au total, 3376 jeunes ont passé l'épreuve, alors que 3615 personnes étaient inscrites. Parmi ceux qui sont venus faire l'examen, 852 étaient des non-résidents. Quatre-vingt-six d'entre eux ont obtenu la moyenne requise. "Leur nombre étant inférieur à 30% des réussites (12,28% pour la médecine et 16,33% pour la dentisterie), il n'a pas été nécessaire de procéder au classement prévu pour respecter le quota fixé par le législateur pour les deux filières, et tous obtiennent donc leur attestation de réussite", stipule l'Ares.

L'académie note que le taux de réussite est globalement plus faible dans les matières scientifiques, l'épreuve de physique étant la plus difficile, "même si les résultats sur cette matière en particulier sont en progrès par rapport à l'année dernière".

Les candidats qui n'ont pas réussi l'épreuve recevront une seconde chance le 5 septembre prochain. Les inscriptions s'ouvrent le 18 juillet jusqu'au dimanche 5 août à 23h59.

La FEF s'inquiète

La Fédération des étudiants francophones (FEF) s'inquiète du taux de réussite qui stagne, selon elle. "Ce mécanisme continue d’aggraver la situation déjà interpellante de nos soins de santé, marqués par une planification médicale inadéquate par rapport aux besoins et à la réalité – elle-même marquée par l’importation de praticiens étrangers alors même que la pénurie menace ou est avérée dans certaines spécialités" dit la FEF. Le coût de cet examen pourrait être mieux utilisé, dit en substance la FEF.

Par ailleurs, ce mécanisme de sélection "est de nature à cristalliser plus encore ces inégalités sociales et scolaires, et à limiter l’accès à l’enseignement supérieur pour les étudiants les plus favorisés" pointe la FEF.