Un Perwézien deux fois champion du monde de confection de pizza

Il est Perwézien, il est pizzaïolo et il vient de remporter son deuxième championnat du monde de pizza blanche à Syracuse. Carlo Rosano est célèbre dans le Brabant Wallon et au-delà.

Sur les murs de la petite pizzeria de Carlo Rosano, les titres de champion s’accumulent au fil des années. Il y a quelques jours, il a remporté pour la deuxième fois consécutive le championnat du monde de la pizza blanche, l’un des plus importants du milieu. Cette année, Carlo a séduit le jury notamment par la simplicité de sa composition: “J’ai mis de la mozzarella, du carpaccio de poulpe mariné dans de l’huile de citron, des tomates fraîches et du persil, explique-t-il. Le jury était très content des ingrédients et de la pâte à pizza”.

Travail d'équipe et origines

Ce prix, Carlo l’a remporté en équipe avec 3 autres pizzaïolos belges. Lui a ouvert sa pizzeria à Perwez il y a onze ans et remporte un succès grandissant. Les produits qu’il utilise sont issus du Brabant Wallon. Son savoir-faire, il l’a appris en Sicile, sur la terre de ses ancêtres. “J’ai appris en Italie, j’ai commencé en tant que boulanger, raconte-t-il. J’aidais mon frère qui est aussi pizzaïolo. Il est reconnu en Italie et en Belgique. C’est lui qui m’a appris certains secrets de la pâte à pizza.

La pizza championne du monde sera proposée aux clients de Carlo à partir du mois d’avril. L’année prochaine, il compte bien retourner au championnat du monde de la pizza blanche. Et remettre une nouvelle fois son précieux titre en jeu.