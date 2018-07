Un permis de tuer accordé aux intelligences artificielles? Une vidéo qui fait froid dans le dos

Se superposent à cette conférence, des images de journaux télévisés, montrant une réalité où ce sont des machines qui tuent. Les images d'un appel entre une mère et son fils. Un jeune homme qui a eu le malheur de partager une vidéo dénonçant la corruption des politiques... Et de se poser la question : qui sera le "méchant" dans ce monde-là ?

Cette vidéo, fictive, dépeignant un avenir peu glorieux, pourrait trouver sa place dans la série Black Mirror. Elle a été diffusée par le chercheur en intelligence artificielle Stuart Russel, à la Convention de l'ONU sur les armes classiques. Une vidéo qui illustre l'appel lancé par des milliers de scientifiques à travers le monde, via une lettre ouverte, signée entre autres par Google DeepMind et Elon Musk, le fondateur de Tesla. Leur message est clair : la décision de prendre la vie à un humain ne doit jamais être déléguée à une machine. Ils insiste ntsur le fait que des armes dirigées par des intelligences artificielles sont bien différentes des armes classiques, nucléaires ou biologiques. "La stigmatisation et la prévention d'une telle course à l'armement devraient être une priorité absolue pour la sécurité nationale et mondiale", insiste-t-il.

Cette mobilisation des chercheurs en intelligence artificielle contre des dérives militaires et autoritaires n'est pas neuve. Déjà en 2015, plus de 20.000 experts, dont Stephen Hawking, avaient signé une lettre mettant déjà en garde contre les armes autonomes. Aujourd'hui, en 2018, Stuart Russel, se veut plus pressant : les technologies décrites dans la vidéo diffusée à l'ONU existent déjà.