Un patient aveugle récupère en partie la vue grâce à un virus génétiquement modifié

Retrouver la vue quand on l’a perdue : un rêve impossible ou une future réalité offerte par la science ? C’est un début, mais une première mondiale très prometteuse qui mérite toute notre attention, que Le Monde a attirée. Une équipe internationale pilotée par le professeur José-Alain Sahel, ophtalmologiste français et fondateur de l’Institut de la vision de Paris, vient de publier dans Nature Medicine les premiers résultats chez l’humain d’un essai clinique baptisé PIONEER.

La thérapie dite "optogénétique" a permis à un patient aveugle de recouvrer partiellement la vue. Ce traitement repose sur une protéine d’algue, qui permet de réintroduire une sensibilité à la lumière dans la rétine aveugle. En principe, une rétine en bonne santé possède des photorécepteurs qui détectent la lumière et envoient des signaux électriques à d’autres cellules, les cellules ganglionnaires rétiniennes. A leur tour, ces dernières transmettent le signal au cerveau.

La thérapie utilisée ici passe outre ces cellules photoélectriques qui ne fonctionnent plus, et fournit les signaux directement aux cellules ganglionnaires rétiniennes. Comment ? En injectant dans l’œil du patient un virus génétiquement modifié, qui fournit des protéines bactériennes sensibles à la lumière.

C’est la première fois au niveau international que cette approche est utilisée chez l’homme avec succès. Elle a été menée avec la société GenSight Biologics, basée à Paris.

L’optogénétique et l’algue magique

L’optogénétique, c’est une thérapie qui assemble deux technologies : l’optique, pour ce qui concerne la manière dont la cellule reçoit la lumière, et la génétique qui touche à l’insertion d’un gène dans la cellule afin qu’elle devienne sensible à la lumière.

La recherche du professeur José-Alain Sahel et du Dr Botond Roska, fondateur de l’institut d’ophtalmologie de Bâle, en Suisse, repose sur une découverte remontant à 2002 : c’est alors que le Professeur Bamberg et ses collègues allemands et italiens ont découvert le fonctionnement d’une protéine photosensible présente chez une algue unicellulaire. Ils ont remarqué qu’en présence de lumière, cette protéine ou opsine produisait un courant électrique qui déclenche le déplacement de l’algue vers la source lumineuse. Ils ont ensuite imaginé utiliser cette protéine d’algue pour compenser la disparition des photorécepteurs, qui chez une personne dotée de la vue, captent la lumière. Il s’agit donc alors d’envoyer ces signaux aux neurones résiduels de la rétine, les cellules ganglionnaires qui deviendront alors sensibles elles-mêmes à la lumière. Elles prendront le relais des cellules photoréceptrices perdues.



Pour introduire le code génétique de l’opsine d’algue dans les cellules humaines, les chercheurs utilisent un vecteur viral utilisé classiquement pour la thérapie génique. Ce vecteur viral de type Virus Adéno-Associés (AAV) est injecté dans l’œil du patient aveugle.

Les lunettes en plus

L’opsine est cependant moins sensible que nos photorécepteurs naturels. C’est la raison pour laquelle l’équipe a également doté le patient de lunettes spéciales dotées d’une caméra et d’un vidéo projecteur. La caméra capte des photos qui sont transformées en images visuelles monochromes projetées à forte intensité sur la rétine du patient.

Le patient aveugle trouve les objets

Le patient de 58 ans, atteint de rétinite pigmentaire, qui avait perdu totalement la vue depuis 10 ans et ne percevait que la lumière, est parvenu à percevoir, localiser, compter et toucher différents objets, en utilisant le seuil œil traité par le vecteur viral, et en portant les lunettes. Il a dû au préalable s’entraîner pendant plusieurs mois avec les lunettes, pour que son cerveau s’habitue à interpréter correctement les points lumineux. Il a dû également attendre 4 mois que la production de protéines par ses cellules ganglionnaires rétiniennes soit stable.

Le premier test consistait à localiser et à toucher un seul objet, un notebook, sur une table blanche ; ensuite, une boîte d’agrafes. Alors que le patient ne percevait aucun objet en l’absence de stimulation oculaire, il a pu percevoir leur présence, le situer et le toucher dans la plupart des cas (92% pour le notebook, 36% pour la boîte d’agrafes. Lors d’un deuxième essai, il s’agissait de percevoir, de compter et de situer dans l’espace deux ou trois gobelets. La aussi, même succès avec l’œil stimulé par la thérapie : dans 63% des essais, le patient a perçu les objets et a pu les compter).

Pour objectiver cette perception au niveau neuronal, l’équipe a enregistré l’activité à la surface du cerveau du patient, par électroencéphalographie : elle a pu observer l’activation des aires visuelles lorsque cet homme percevait des objets.

Voici la vidéo du patient effectuant les différents tests.