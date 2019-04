Un parc belge avec des zones interdites aux fumeurs

Fumer librement dans le parc Vrijbroek à Malines, c’est désormais interdit. Les fumeurs sont invités à rejoindre une des deux zones fumeurs dédiées.

La mesure sera d’application 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le but de réduire l’exposition des enfants à la cigarette. Nommé "Générations Sans Tabac", l'objectif du projet est de "créer le plus d’environnements sans tabac possibles, où les enfants et les jeunes peuvent venir passer du temps sans être impactés par la cigarette", explique la Province d’Anvers par voie de communiqué.

L'image de la cigarette

Deux zones fumeurs ont été désignées, hors de la vue des enfants. Au-delà du tabagisme passif, le projet vise aussi à attaquer l’image de la cigarette. "Les enfants et les jeunes se projettent sur les personnes qu’ils admirent et copient leur comportement. Voir fumer fait fumer. C’est pourquoi nous voulons faire du parc Vrijbroek un environnement sans tabac. Un lieu où les enfants et les jeunes sont protégés de la tentation de fumer."

En effet, l'impact du comportement des parents sur leurs enfants n'est pas négligeable. Après avoir analysé les comportement de 35.000 familles, une étude américaine a conclu que seulement 13% des adolescents sondés ont touché à la cigarette si leurs parents n'avaient jamais fumé contre 38% si leurs parents étaient dépendants.

Le parc ne désire pas punir pour autant et n’appliquera pas de sanction ou d’amende aux contrevenants. "Tout le monde est toujours le bienvenu au parc Vrijbroek ! Nous racontons une histoire positive. L’objectif est d’aider une génération sans tabac à grandir et non de punir les fumeurs."