Un organisme n'a pas besoin d'autant d'énergie qu'on le pensait pour "être vivant"

Des microbes vivent sous l’océan en utilisant très peu d’énergie, selon une étude internationale publiée début août dans la revue Sciences Advances. Jusqu’ici les scientifiques pensaient qu’on ne pouvait pas vivre sur Terre en dépensant si peu d’énergie. Cette découverte change donc la perception qu’on a d’un "être vivant" et repousse les limites de la vie possible sur notre planète et même ailleurs. "Quand on pense à la vie sur Terre, on a tendance à penser aux plantes, aux animaux, aux algues microscopiques et aux bactéries qui se développent à la surface de la Terre et dans ses océans. Des organismes constamment actifs, croissant et se reproduisant, explique Sandra Arndt, chercheuse au sein du Service Biogéochimie et Modélisation du Système Terre (BGeoSys) à l’ULB, l’une des auteures de l’étude.

Des micro-organismes qui ont à peine assez d’énergie pour survivre

Ici, on ne parle pas d’organismes capables d’évoluer, de se diviser, voire de se reproduire, mais bien de micro-organismes qui ont uniquement l’énergie nécessaire pour procéder à leur propre entretien, voire à l’une ou l’autre réparation de pièces endommagées pour pouvoir continuer à fonctionner.

"Nous montrons ici que toute une biosphère de micro-organismes qui sont contenus dans les sédiments ont à peine assez d’énergie pour survivre. Nombre d’entre eux existent simplement dans un état essentiellement inactif : ils ne grandissent pas, ne se divisent pas et n’évoluent pas. Ces microbes utilisent moins d’énergie que ce qu’on estimait nécessaire pour soutenir la vie sur Terre", poursuit-elle.

Il survit avec cinquante milliards de milliards de fois moins d’énergie qu’un humain

Les chercheurs ont utilisé des données provenant du sous-sol marin pour construire des modèles. Ils ont combiné différentes données : la quantité de carbone et sa distribution dans la biosphère profonde de la Terre, le taux de réaction chimique et biologique.