Un ordinateur portable à 100 euros : une vraie bonne affaire ?

C’est une petite révolution sur le marché des PC portables. La marque française Thomson lance un ordinateur à prix très réduit. Pour acquérir son Neo 10, il ne faudra en effet débourser que 99 euros. Un reccord. Jamais un ordinateur si peu cher n’avait été commercialisé en Belgique. "Ici, l’ordinateur le moins cher que nous vendons coûte 349 euros", confie un vendeur dans magasin d'appareils électroniques réputé. C’est plus de trois fois le prix du Neo 10. Alors, comment expliquer cette différence ?

Minimum syndical

Sous ses allures d’ordinateur classique, le Neo 10 se contente en réalité du minimum syndical. "Thomson a cassé les prix en rabotant sur absolument tout", explique Nicolas Pettiaux, professeur d’informatique à la Haute École Bruxelles-Brabant.

Avec ce nouveau produit, la marque française vise principalement les étudiants au budget serré et les enfants. Doté d’un écran de 10,1 pouces, le Neo 10 est cependant loin des performances de ses ainés. Sa mémoire vive se limite à 1 Go, tandis que sa mémoire de stockage n’est que de 32 Go. "C’est incomparable avec les autres machines déjà existantes", affirme Nicolas Pettiaux. "C’est un appareil qui a des performances inférieures à un bon gsm ou à un gsm moyen. Pour faire du traitement de texte, aller sur le web et faire des choses peu exigeantes, ça va. Mais dès qu’on va regarder des vidéos spéciales ou que l’on voudra jouer, ça ne fonctionnera pas".

L'occasion plutôt que le neuf ?

Verdict ? "Je ne conseille cet ordinateur à personne", avertit Nicolas Pettiaux. "Pour le même prix, on peut avoir un ordinateur de seconde main qui sera de vraie bonne qualité. On peut peut-être lui rajouter un peu de mémoire et lui changer son disque dur pour lui mettre un SSD. On a alors une super machine".

Pour ce professeur d’informatique, l’idée d’un PC à petit prix n’est pas à jeter pour autant. "On peut faire quelque chose comme ça, mais il faut le faire intelligemment. Il y a près de quinze ans, des professeurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) avaient proposé un ordinateur à 100 dollars. Évidemment cette machine n’a jamais été commercialisée chez nous car elle aurait tué les ventes. Par contre, elle a été largement distribuée dans les pays en voie de développement".

Pour Thomson, le Neo 10 reste cependant un sacré coup marketing. Disponible dans un premier temps en France, cet ordinateur n’est pas encore en vente dans les magasins belges.