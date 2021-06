Un omega-3 tueur de cellules tumorales : une équipe de l’UCLouvain ouvre des perspectives dans la lutte contre le cancer

La ferroptose, c’est ce terme scientifique un peu barbare qui décrit le mécanisme par lequel la cellule tumorale se meurt, intoxiquée par le DHA (aussi appelé acide docosahexaénoïque — je ne citerai son nom complet qu’ici), via un phénomène de peroxydation. Plus la cellule tumorale va accumuler du DHA, plus ce dernier va s’oxyder et ainsi libérer des molécules qui vont entraîner la mort cellulaire. La peroxydation est une réaction chimique qui est par exemple responsable du noircissement de la chair des avocats.

Cependant, cette ferroptose induite par le DHA n’a lieu qu’en des conditions bien particulières : la cellule doit être en acidose, c’est-à-dire qu’elle se retrouve dans un micro-environnement acide, au sein des tumeurs. En état d’acidose, la cellule tumorale, qui jusque là utilisait du glucose (un des sucres les plus communs) comme source d’énergie, va les remplacer par des lipides (graisses). Si parmi ces lipides se trouve une grande quantité de DHA, la cellule finira par littéralement imploser, comme le montre cette vidéo réalisée par l'UCLouvain :