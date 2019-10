Un nouveau prédateur se rapproche de la Belgique : le chacal doré

Il ressemble à la fois au loup et au renard : le chacal doré, un animal méconnu qui se propage pourtant en Europe de l’ouest ces dernières années. On recense actuellement 120.000 chacals dorés en Europe. Il y en a en France, en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et la Belgique pourrait être sa prochaine destination…