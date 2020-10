Un nouveau confinement en Belgique pour lutter contre le coronavirus ? Les arguments pour et contre

C’est toute la difficulté, on y revient, trouver un équilibre entre alarmisme et banalisation, sans perdre au passage l’opinion publique qui ne sait plus ou donner de la tête.

Mais voilà, souligne l'épidémiologiste Marius Gilbert , "quand la croissance est là, et qu’on ne l’interrompt pas, on a beau partir d’un tout petit chiffre, on arrive toujours à un grand chiffre".

"On a pour le moment 100 robinets où de l’eau coule. Ce qu’on essaye de faire, c’est fermer un maximum de robinets pour que le virus diminue sa circulation. Mais on ne peut pas fermer tous les robinets, parce que sinon on va mourir de soif. Et mourir de soif c’est quoi ? C’est totalement tuer notre économie, totalement tuer nos relations sociales", affirmait pour sa part Georges-Louis Bouchez, le président du MR, sur les ondes de La Première .

POUR

Eviter la saturation des hôpitaux

C’est l’argument bien connu depuis le mois de mars : il faut éviter la saturation des soins de santé. Si les chiffres ne s’améliorent pas dans les jours à venir, le mois de novembre sera très difficile dans les hôpitaux.

En date de ce mercredi 21 octobre, 2969 patients sont hospitalisés à la suite d’une infection au Covid-19 en Belgique, dont 486 en soins intensifs. "On s’attend à atteindre la barre de 1000 patients dans les hôpitaux à la fin du mois, 2000 mi-novembre", a déclaré Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du centre de crise ce mercredi.

La saturation des lits d’hôpitaux n’est pas la seule question. Il faut aussi prendre en compte l’épuisement du personnel soignant et le risque de devoir reporter certaines opérations plus ou moins urgentes pour "faire de la place".

Selon Emmanuel André, "on est dans une situation où ça déborde. Les gens doivent se rendre compte que quand leurs proches seront hospitalisés, la qualité sera amoindrie parce qu’on est déjà très loin",

La Wallonie est actuellement la région ou l’épidémie est la plus grave en Europe, rappelait ce mardi Bertrand Henne dans sa chronique "les coulisses du pouvoir". Cette fois-ci, contrairement au mois de mars, "il n’y aura pas de Lombardie pour nous alerter. Car demain la Lombardie ce sera peut-être nous".

Confiner (tôt) pour casser les chaînes de transmission

Reconfiner certaines zones du pays ou certains secteurs, permettrait de casser les chaînes de transmission du virus. Le refrain est lui aussi connu : il faut faire baisser le taux de reproduction du virus.

Plus on agit tôt, plus on limite les dégâts causés par la maladie. C’est ce qu’affirme une étude parue dans la revue Nature le 14 octobre : "Le moment du verrouillage par rapport au moment où les infections initiales se sont produites affecte le nombre maximal de personnes infectées, ce qui entraîne à la fois le nombre de décès dus au COVID-19 et la pression sur le système de santé qui remplace les soins de routine pour d’autres maladies. "

Les auteurs de l’étude ont comparé la surmortalité toutes causes confondues dans plusieurs pays lors de la première vague. Verdict : "L’Autriche et le Danemark ont ​​connu une augmentation précoce du nombre de cas, mais ont mis en place des verrouillages peu après et ont utilisé des tests efficaces, la recherche des contacts et l’isolement pour contenir l’épidémie et son effet sur la mortalité. À l’autre extrême, l’Italie, qui était l’épicentre européen initial de la pandémie, l’Espagne, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni n’ont mis en place des mesures de verrouillage qu’après que le nombre de cas et de décès a atteint des niveaux tels que l’épidémie a continué pendant semaines."

En clair : mieux vaut agir le plus tôt possible pour ménager un maximum de secteurs de la société. La Nouvelle-Zélande (qui n’a certes rien de comparable avec la Belgique en termes de superficie et de densité de population) a ainsi réussi à casser sa courbe de cas en mettant en place un confinement de trois semaines dès la découverte d’un nouveau foyer épidémique en août.

En Israël aussi, la mise en place d’un nouveau confinement a eu de l’effet. "La surprise, c’est que ça a marché plus vite et que les cas ont baissé plus rapidement que lors du premier lockdown", écrit sur Twitter Eran Segal, professeur au département d’informatiques et de mathématiques appliquées du Weizmann Institute of Science.