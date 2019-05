Un nouveau centre fermé pour femmes en séjour illégal, inauguré à Holsbeek

Le gouvernement a approuvé le « Masterplan Centres fermés » lors du Conseil des ministres thématique du 14 mai 2017 consacré à la sécurité, à la justice et à la défense. Celui-ci comprend la création de nouveaux centres fermés et l’augmentation de la capacité d’accueil dans ceux existants. L’encouragement de la politique de retour, l’extension des centres fermés et leur humanisation vis-à-vis des groupes cibles vulnérables font partie de l’accord de gouvernement du 9 octobre 2014.

C’est dans ce cadre qu’il a été décidé d’ériger un nouveau centre fermé à Holsbeek pour les femmes seules en séjour illégal.



D’un hôtel Formule 1 à un centre fermé

Le choix s’est porté sur un immeuble de l’État fédéral situé dans le zoning industriel de Holsbeek en raison de son inoccupation et de la possibilité de le transformer relativement rapidement en un centre fermé.

Il s’agit d’un ancien hôtel Formule 1 qui avait été acheté par l’État fédéral en 2012 pour y aménager un centre ouvert de retour réservé aux familles. Par la suite, le centre a été utilisé par Fedasil pour l’accueil d’urgence lors de la crise des migrants de 2014. Lorsque l’afflux de migrants ayant diminué fortement ces dernières années, il a peu à peu perdu sa fonction et a fermé ses portes en 2015.

La Régie des Bâtiments, le gestionnaire immobilier de l’État fédéral, y a investi quelque 560.000 euros afin de réaliser divers travaux de rénovation et d’adapter le bâtiment à sa nouvelle fonction. Ainsi, le hall d’entrée a été doté d’un guichet, le revêtement de sol a été remis à neuf, les murs intérieurs ont été repeints, la citerne à mazout a été remplacée et les panneaux de façade ont été ravalés à divers endroits. De plus, le système de caméras a été modernisé et étendu, les différents accès ont été sécurisés et de nouvelles clôtures ont été posées.

Les anciennes chambres d’hôtel peuvent accueillir cinquante occupantes. Elles sont toutes équipées d’un lavabo, d’une prise TV et d’un lit superposé. Chaque chambre pourra donc loger une ou deux occupantes.

Jusqu’ici, les femmes seules étaient hébergées dans les centres de Bruges et de Steenokkerzeel dans des chambres de 4 lits ou dans des dortoirs ne disposant pas d’équipements sanitaires individuels. Le centre fermé à Holsbeek offre donc davantage d’intimité et de confort aux femmes en séjour illégal dans l’attente de leur retour.