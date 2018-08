Un nourrisson hospitalisé sur 5: on pourrait diminuer ces chiffres avec "le court séjour"

Un nourrisson sur 5 est hospitalisé chaque année. Les mutualités libres viennent de publier les chiffres sur l'hospitalisation des enfants en Belgique.

Mais, les chiffres varient: 9,6% des enfants âgés de 0 à 18 ans ont été hospitalisés au moins une fois entre 2015 et 2016.

De 6 à 14 ans les enfants sont moins hospitalisés. Et puis après cela remonte.

Alors trop d'enfants à l'hôpital ? Les mutuelles libres prônent des solutions alternatives: "Il y a sans doute encore une petite marge de progression, par rapport à ce qui existe dans d'autres pays, estime Dominique de Temmerman, pédiatre et experte auprès des mutuelles libres. C'est la possibilité d'un séjour court, d'observation. Dans des situations où il y a doute, on pourrait se permettre de prendre trois, quatre heures pour examiner ce qui se passe".

De son côté , Dominique Biarent chef du service des soins intensifs à l'hôpital des enfants reine Fabiola à Bruxelles évoque le recours de plus en plus fréquent à l'hôpital de jour. Mais elle rejette aussi l'idée d'un traumatisme dû à l'hospitalisation: "On a vu depuis une vingtaine d'années changer les moeurs hospitalières, les parents invités à rester avec leur enfant. Je pense que c'est beaucoup moins traumatisant qu'avant. L'important pour l'enfant, c'est d'être protégés par ses parents et de garder ce lien important et constant."

L'étude montre aussi que les enfants socialement défavorisés sont davantage susceptibles d'être hospitalisés: 36 % de risques supplémentaires