Un néonazi repenti raconte comment il s'est libéré de l'extrémisme devant des jeunes au Musée juif

Un ancien néonazi au Musée juif de Belgique, une rencontre inédite - Pascale Falek, directrice... Entré à 14 ans dans les skinheads néonazis américain, groupe raciste et ultra-violent, Christian Picciolini arrivera à s'en libérer huit ans après. Ce combat contre la haine, il le partage dans le monde entier au travers d'un livre, d'un film adapté du livre, et de conférences. Il est également le fondateur de Free Radicals project, un réseau mondial pour aider les gens à se désengager de mouvements extrémistes et violents. Ce lundi, il était au Musée Juif de Belgique, pour rencontrer des jeunes et partager son expérience de vie. Un néonazi repenti dans l'enceinte du musée Juif, c'est une première, et cette venue porte une connotation toute particulière