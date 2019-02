Un navire humanitaire allemand rebaptisé du nom du petit Aylan

Abdullah Kurdi, le père du petit Aylan, le garçon syrien retrouvé noyé sur une plage de Turquie en 2015, assiste au baptème d'un navire humanitaire allemand rebaptisé du nom de son fils le 10 février 2019 à Palma de Majorque et sa tante Tima Kurdi ont assisté au baptème du bateau à Palma de Majorque, en Espagne, organisée par l'ONG allemande Sea-Eye qui a affrété le navire.Abdullah Kurdi and his siter Tima react in front of a Sea-Eye rescue ship named after his son and her nephew Alan Kurdi during its inauguration in Palma de Mallorca on February 10, 2019. The former research vessel "Professor Albrecht Penck" was rebaptised "Alan Kurdi", after the Syrian boy who was drowned during a ship wreck in the Mediterranean Sea. - © JAIME REINA