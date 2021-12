Un musée dédié au Grand Jojo installé à Boussu-lez-Walcourt

Alors que la Belgique pleure le Grand Jojo , un homme est sans doute plus marqué que les autres. Cyril Forthomme était un fan, un ami et finalement l’archiviste du Grand Jojo. Il a même créé un musée pour rendre hommage à la carrière de Jules Jean Vanobbergen. Ce musée se situe dans la commune de Froidchappelle à Boussu-lez-Walcourt.

Une histoire de passion et d’amitié

Cyril et le chanteur se sont rencontrés en 2012 à la fin d’un concert. Les deux hommes partagent une passion pour Bourvil, Cyrill avaient créé à l’époque un musée dédié à l’acteur français. "C’est alors que le Grand Jojo a eu l’idée de me confier ses archives. Je les ai installés dans la maison dans laquelle j’avais déjà le musée Bourvil".

Ce musée c’est avant tout la passion de Cyril qui le fait vivre : "Annie Cordy disait que la passion c’est la force, et c’est vraiment ça. Quand on est passionné par un personnage et qu’on a déjà l’âme d’un collectionneur, on aime rassembler, on aime archiver, on aime collecter des documents. C’est ce que j’ai fait ici. Mais ce qui est très très rare, c’est d’avoir eu un artiste qui donne ses archives de son vivant afin d’en faire un musée. C’est une véritable preuve d’amitié", raconte Cyril.

Un musée qui contient de très nombreux objets personnels ayant appartenu à l’ambianceur des marolles : "Il y a de nombreux documents privés, de nombreuses photos et des accessoires qui ont participé à la carrière du Grand Jojo", explique Cyrill.