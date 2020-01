Un morceau de cerveau vitrifié retrouvé dans les ruines d'Herculanum, détruite par le Vésuve

Herculanum: emplacement du corps où a été retrouvé un bout de cerveau vitrifié par l'éruption... La trouvaille ressemble à une banale pierre noire brillante, mais des anthropologues italiens ont découvert qu’il s’agit d’un fragment de cerveau d’une victime de l’éruption volcanique du Vésuve il y a près de deux mille ans. La découverte, dévoilée dans le New England Journal of Medicine, est une rareté archéologique retrouvée dans les ruines d’Herculanum, cité romaine antique détruite par l’éruption du Vésuve en l’an 79 après JC, située non loin du site plus célèbre de Pompéi, dans la baie de Naples.