Un mois de plage urbaine dès ce jeudi au coeur de Louvain-la-Neuve

La 12e édition de Louvain-la-Plage a lieu dès ce jeudi et jusqu'au 4 août dans le centre de Louvain-la-Neuve. L'ASBL Gestion Centre-Ville a noué divers partenariats afin de proposer un maximum d'activités gratuites. La Grand-Place de Louvain-la-Neuve a été transformée en plage urbaine avec du sable, des palmiers, des parasols, des transats en libre service, des jouets et des jeux de plage à disposition.

Pour cette édition, une deuxième plage a été ajoutée entre la Grand-Place et l'Aula Magna, sur la pente douce de l'Esplanade des Congrès. Ce qui permet de proposer au moins 50 places en plus.En plus des jeux et jouets à disposition sur la plage, un château gonflable, des trampolines, des cuistax, un parcours d'accrobranche et des ateliers créatifs permettent de divertir les plus jeunes.

Des partenariats ont également été noués avec les Musée L et Hergé, qui proposeront des visites gratuites, ou encore avec la maison du développement durable qui proposera ses propres activités.

"Au-delà des animations prévues pour les enfants, les adultes pourront eux aussi profiter d'activités rien que pour eux: séances de yoga, initiation à la salsa, à de l'impro théâtrale, etc. Ou bien, tout simplement, ils pourront se détendre au soleil ou boire un verre aux terrasses. Les deux bars de la plage sont tenus par les organisateurs avec l'aide d'étudiants, une rentrée nécessaire pour couvrir une grosse partie des dépenses. La musique est également très présente au programme, chaque samedi soir", indiquent les organisateurs. Les 12 et 26 juillet auront également lieu de grands concerts sur la place de l'Université.