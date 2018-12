Un mois de novembre et un automne exceptionnellement ensoleillés

Le mois de novembre a été très anormalement ensoleillé et a connu un nombre très anormalement faible de jours de précipitations, selon les données relevées à Uccle, indique samedi l'Institut royal météorologique (IRM). L'automne qui se termine a par ailleurs connu aussi une valeur exceptionnellement élevée de la durée d'insolation.

La durée d'insolation fut très anormalement élevée en novembre, avec 95h59 minutes de soleil (normale: 66h17 minutes). Ceci est en lien avec le nombre exceptionnellement élevé de jours avec ciel serein à peu nuageux enregistrés (7 jours, pour une valeur normale de 2 jours). Sur la durée de l'automne, le soleil a brillé pendant 471h12 minutes (normale: 322h00 minutes), un nouveau record mensuel (le record précédent -450h02 minutes- datait de 2011).

Des précipitations normales

La quantité de précipitations mensuelle relevée fut normale, atteignant 54,9mm (normale: 76,4mm) en 12 jours (normale: 18,8 jours), soit un nombre très anormalement faible de jours de précipitations. Les quantités mensuelles de précipitations moyennes régionales sont toutes largement en dessous des valeurs normales. Elles ont fluctué d'environ 30% de la normale dans le pays de Herve, soit une valeur exceptionnellement basse, à environ 70% de la normale en Ardenne et en Lorraine belge.

Le nombre de jours avec précipitations fut chaque mois d'automne en dessous des normales, ce qui donne lieu à un nouveau record pour cette saison: seulement 32 jours avec précipitations (record précédent: 34 jours en 2014). En ce qui concerne la température moyenne, novembre fut un mois normal. Les températures moyenne, maximale et minimale ont respectivement atteint des valeurs moyennes mensuelles de 7,4° (normale: 6,8°), 10 6° (normale: 9,5°) et 4,4° (normale: 4,1°). Sur l'ensemble de la saison d'automne, la température maximale moyenne saisonnière s'est écartée de la normale et fut très anormalement élevée. De plus, cet automne a compté un nombre très anormalement élevé de jours de printemps (avec des maxima égaux ou supérieurs à 20°), soit 28 à Uccle (normale: 12,8 jours).