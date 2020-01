Un ministre japonais veut montrer l'exemple et prend un congé de paternité, une première dans le pays

Le ministre de l’Environnement, Shinjiro Koizumi, plus jeune représentant du gouvernement japonais, va provisoirement mettre de côté ses fonctions gouvernementales pour endosser un nouveau rôle, celui de père, et entrer ainsi dans l’histoire du Japon. Un congé de paternité aménagé qui a commencé ce vendredi, suite à la naissance de son fils, et qui devrait durer trois mois. Une première dans le pays.

"Je veux prendre au total deux semaines, hormis pour les obligations importantes", a déclaré le fils de l’ancien Premier ministre Junichiro Koizumi, dont les faits et gestes sont scrutés de près par les médias locaux, du fait de son statut d’étoile montante de la politique japonaise.

Le ministre Koizumi avait annoncé avant l’accouchement de sa femme qu’il avait l’intention de prendre environ deux semaines de congé de paternité pendant les trois mois suivant la naissance, selon la chaîne publique nippone NHK. Il a également annoncé qu’il prévoyait, entre autres, de faire du télétravail.

Le ministre de l’Environnement dit qu’il est conscient qu’il pourrait faire l’objet de critiques, car cette décision est sans précédent pour un ministre en exercice. Il a exprimé l’espoir qu’il pourra équilibrer son travail et ses responsabilités en tant que père. Il a ajouté qu’il veut promouvoir davantage les réformes du travail qui vont dans le sens d’un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Le porte-parole de l’exécutif, Yoshihide Suga, a soutenu mercredi cette initiative, estimant "important de favoriser l’acceptation de la prise de congés de paternité et inciter les intéressés à en faire la demande et à les prendre réellement".