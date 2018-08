Un million de ménages belges fournis en électricité par l'éolien offshore en mer du Nord

C'est une plage scintillante qui accueille les touristes d'Ostende sous ce soleil d'août. Des milliers de petits moulins à vents ont été plantés dans le sable pour symboliser un cap important pour l'énergie renouvelable belge : Un million de ménages sont fournis en électricité grâce à l'éolien offshore en mer du Nord depuis cet été.

Pour l'instant, ce sont 274 éoliennes qui constituent le parc éolien offshore belge, qui ne cesse de croître, et d'évoluer : les éoliennes dernière génération produisent deux fois plus d'électricité qu'avant. La Belgique a donc fait le choix d'investir dans cette énergie renouvelable. Un milliard d'euros ont déjà été mis sur la table, par le privé et le public, pour des éoliennes qui ont une durée de vie de vingt ans. Ce qui fait de notre pays un des plus gros producteurs mondiaux en énergie éolienne.

"La Belgique a une mer du Nord très petite par rapport aux autres pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les Pays-Bas, mais malgré ça on est quand même cinquième mondial avec une puissance installée de 1100MW" commente Annemie Vermeylen, la secrétaire générale de la Belgian Offshore Platform. On est même un peu au-dessus que les Pays-bas. Les grands pays ce sont le Royaume-Uni, la Chine qui déploie massivement, le Danemark qui est le pionnier mondial et alors l'Allemagne. On peut être fier de ce cap qui vient d'être franchi cet été."