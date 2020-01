Un million d'euros pour la recherche sur les survivants à un coma

Steven Laureys et son équipe combinent plusieurs formes d'imagerie médicale (de scanners) pour examiner l'état du cerveau des patients "post-coma" et établissent un pronostic de rétablissement. Des patients viennent de "toute l'Europe" au centre du cerveau du CHU de Liège, pointe la Fondation Roi Baudouin, qui gère le prix Generet. Le neurologue se penche sur trois types de survivants au coma: ceux en syndrome d'éveil non répondant, qui sont réveillés mais inconscients (une cinquantaine par an en Belgique); ceux en état de conscience minimale (une centaine chaque année en Belgique) et ceux atteints du "locked-in syndrome". Il n'existe aucune estimation pour ces derniers, qui sont parfaitement conscients mais quasiment entièrement paralysés.

Une reconnaissance pour notre équipe de recherche clinique mais aussi pour les patients

"Le prix est une reconnaissance pour notre équipe de recherche clinique mais certainement aussi pour les patients concernés et leurs familles, un groupe souvent oublié", déclare Steven Laureys, cité dans un communiqué. Il a été attribué par un jury composé d'experts internationaux, qui salue les travaux du lauréat réalisés avec le Coma Science Group à l'Université de Liège et au CHU de la Cité ardente.

L'état du patient peut être amélioré grâce à des stimulations, comme des impulsions électriques. D'autres formes de thérapie sont aussi examinées et le million d'euros attribué doit permettre à l'équipe de se pencher sur les effets de traitements comme l'apomorphine, injectée de manière sous-cutanée. Une première phase de recherche a donné des résultats encourageants sur l'effet de cette substance pour stimuler les processus chimiques du cerveau mais l'étude doit être poursuivie sur un plus grand nombre de patients.

Steven Laureys consacrera également une partie du budget à la création d'une fondation pour aider les patients et leurs proches.