Un millier de manifestants à Bruxelles pour demander de contenir le réchauffement climatique sous les 1,5°C

Un millier de manifestants pour le climat s'est donné rendez-vous ce midi sur la place du Luxembourg, dans le quartier européen à Bruxelles. Leur message ? "There is no planet B" (il n'y a pas de deuxième planète). Ils veulent "attirer l’attention sur la nécessité de rester en-dessous d’un réchauffement climatique de 1,5 degrés" par rapport à l'ère préindustrielle, et ce, deux jours avant la publication d'un nouveau rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

"Cette date n'a pas été choisie au hasard, confirme Nicolas Van Nuffel, président de la coalition climat. Dans trois jours, les ministres européens se rencontrent pour décider de leur position commune en vue de la prochaine Cop. Donc on voulait profiter de cette date pour réveiller les décideurs belges qui semblent bloqués dans leur torpeur climatique, qui ne décident pas. On veut leur dire que l'objectif de maintenir le réchauffement climatique sous les 1,5°C c’est possible, le rapport du Giec l’a montré, mais il faut très vite faire la transition vers le renouvelable, changer sa façon de s’alimenter et de se déplacer. Les citoyens le font déjà, c’est ce qu’ils sont venus dire aujourd’hui, mais si les politiques ne bougent pas, s’il n’y a pas de décisions structurelles, ce cap de 1,5° serait impossible à tenir."

Le réchauffement climatique de +1,5°C pourrait être atteint dès 2030

Le Giec a en effet fait valider aux Etats son bilan scientifique ce samedi matin en Corée du Sud. Sur la base de 6.000 études, ce rapport indique les impacts d'un réchauffement de 1,5°C, un niveau que la Terre pourrait atteindre dès 2030 (2030-2052) faute de réduction massive des émissions de gaz à effet de serre.

En 2015, lors de la Cop21 à Paris, les Etats s'étaient engagés à limiter le réchauffement climatique "bien en deçà de 2°C" par rapport à l'ère préindustrielle, soit les années 1880, tout en s'engageant à "poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 1,5°C". "Il y a trois ans, il n'y avait pas beaucoup de littérature scientifique sur un réchauffement à + 1,5 °C", explique Jim Seka, coprésident du GIEC. Dorénavant, les experts ont pu objectiver les différences d'impact entre un réchauffement de +1,5°C et +2°C. À l'heure actuelle, la température mondiale a déjà augmenté d'1°C depuis 1880.

"Les scientifiques crient leur désespoir mais c'est aux politiques à faire quelque chose"