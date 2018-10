Un millier de manifestants attendus à Bruxelles pour demander de contenir le réchauffement climatique sous les 1,5°C

Un millier de manifestants est attendu ce midi sur la place du Luxembourg, dans le quartier européen à Bruxelles. Leur message ? "There is no planet B" (il n'y a pas de deuxième planète). Leur message est donc écologique, ils veulent "attirer l’attention sur la nécessité de rester en-dessous d’un réchauffement climatique de 1,5 degrés" par rapport à l'ère préindustrielle, et ce, deux jours avant la publication d'un nouveau rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Ce bilan scientifique du GIEC était en discussion cette semaine en Corée du Sud. Il a été approuvé par les Etats ce samedi matin. Il montre de forts impacts dès 1,5°C de réchauffement par rapport au niveau préindustriel, en dépit de contestations exprimées par l'Arabie saoudite, a-t-on appris auprès de plusieurs participants.

Le réchauffement climatique de +1,5°C pourrait être atteint dès 2030

Dans leur rapport, dont le résumé a été approuvé par consensus par les Etats mais ne sera publié que lundi, les scientifiques décrivent, sur la base de 6.000 études, les impacts d'un réchauffement de 1,5°C, un niveau que la Terre pourrait atteindre dès 2030 (2030-2052) faute de réduction massive des émissions de gaz à effet de serre.

En 2015, lors de la Cop21 à Paris, les Etats s'étaient engagés à limiter le réchauffement climatique "bien en deçà de 2°C" par rapport à l'ère préindustrielle, soit les années 1880, tout en s'engageant à "poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 1,5°C". "Il y a trois ans, il n'y avait pas beaucoup de littérature scientifique sur un réchauffement à + 1,5 °C", explique Jim Seka, coprésident du GIEC. Dorénavant, les experts ont pu objectiver les différences d'impact entre un réchauffement de +1,5°C et +2°C. À l'heure actuelle, la température mondiale a déjà augmenté d'1°C depuis 1880.