Un manque de sécurité dans les centres Fedasil: "La récupération de ce drame se base sur de fausses informations"

Les réactions sont nombreuses concernant la mort du jeune Daniel dans un centre d'accueil près d’Anvers. Si les circonstances du meurtre restent floues à l’heure actuelle, les syndicats dénoncent la sécurité dans les centres pour demandeurs d’asile. Hilde De Leeuw est permanente syndicale ACV-CSC service public. Elle défend depuis presque 20 ans le personnel des 20 centres Fedasil.

Elle ne conçoit pas que quelqu’un de l’extérieur ait pu commettre le crime. "Tout le monde doit passer à l’accueil. Tout le monde doit donner sa carte d’identité. Les résidents eux-mêmes ont l’obligation de présenter leur papier. On n’entre pas comme dans un moulin", commente la syndicaliste avant de remettre en question le dispositif de vidéosurveillance de certains établissements. "J’ai vu dans des centres des caméras qui ne fonctionnent pas. On essaye de savoir pourquoi ces caméras ne fonctionnent pas mais personne ne veut nous répondre. La réponse évoquée est: la loi interdit de regarder. Nous, les syndicats, nous pensons qu’elles doivent fonctionner pour la sécurité des résidents et du personnel", explique Hilde De Leeuw.

L'Agence FEDASIL dément : "toutes nos caméras fonctionnent"

"La récupération de ce drame et le jeu polémique que madame de Leeuw crée se base sur de fausses informations et des contres vérités", entame Jean-Pierre Luxen quand on l'interpelle sur ces lacunes en termes de vidéosurveillance. "Toutes les caméras, tant à Broechem que dans tous nos centres, fonctionnent", affirme le directeur général de Fedasil. "Il y a effectivement un taux d'occupation qui est assez élevé. Selon une critique de la syndicaliste, le centre de Ranst serait plus dangereux qu'un autre. La permanente syndicale confond les incidents normaux, auxquels nous prenons des mesures régulières et les accidents du travail. Dans le cas de Broechem, il y a eu cinq accidents du travail, mais qui ne sont pas liés à la problématique de la surpopulation, ni de l'insécurité", conclut Jean-Pierre Luxen au micro de la RTBF.

Le centre d’accueil de Broechem est ouvert depuis 2002 sur le site d’une ancienne base militaire. Il peut accueillir 350 personnes. Il s’agit d’un centre "ouvert" qui offre l’accueil et l’accompagnement aux personnes qui ont enregistré une demande d’asile. En cette fin d’avril, dans ce centre situé dans la commune de Ranst, se trouvent 337 personnes, dont 98 mineurs.