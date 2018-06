Un maître d'affûtage japonais attire 70 chefs belges

Shunichi Tahara est un artisan professionnel des couteaux depuis un demi-siècle. Son métier est une tradition familiale. Il tient son savoir-faire de son père et de son grand-père.

Ici, pas de fusil de cuisine comme chez nous. Pour aiguiser ses couteaux, le maître utilise une pierre humide et plate. Ensuite il faut le coup de main...

Un art reconnu et précieux. Philippe Meyers, chef de Braine L’alleud: "C'est vraiment important d'avoir des couteaux qui coupent comme des lames de rasoir. On fait du plus beau travail. Quand on découpe un poisson avec un mauvais couteau, on va l'abimer alors qu'ici on a quelque chose de précis et bien net. "