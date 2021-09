Un livre de recettes pour répondre aux besoins spécifiques des patients atteints de cancer

La Fondation contre le Cancer a annoncé jeudi mettre à disposition, en ligne et gratuitement, un livre de recettes adapté aux besoins des patients atteints de cette maladie qui touche chaque année 70.000 personnes en Belgique.

La nutrition ayant un lien primordial avec la santé, elle doit être considérée comme un traitement de support pour les patients atteints de cancer et s'inscrit en complément des autres traitements, souligne la fondation. "Tant la maladie en elle-même que certains effets secondaires des traitements, peuvent générer de nouveaux besoins, perturber lourdement la manière de s'alimenter et avoir des conséquences importantes sur l'évolution de la maladie."

Pour les patients dont l'appétit doit parfois être un peu boosté

Modification du goût, fatigue importante, manque d'appétit, besoin plus important de calories et de protéines, etc., pendant ou après le traitement, sont autant de symptômes ressentis par les malades et qui demandent des adaptations de l'alimentation.

Réalisé à l'initiative d'une diététicienne, avec des professionnels de la santé, des onco-diététiciennes et l'expérience de personnes en cours de traitements, l'ouvrage recommande des recettes "pour les patients dont l'appétit doit parfois être un peu boosté, et l'apport calorique et protéique augmenté". En bas de chaque recette, les quantités de protéines et de calories sont d'ailleurs indiquées.