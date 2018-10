Un lionceau retrouvé dans un appartement en France

Un lionceau détenu illégalement dans un appartement de Valenton (Val-de-Marne), en France, a été retrouvé mardi soir et son propriétaire arrêté, a-t-on appris d'une source proche du dossier.

Le lionceau, une femelle d'un mois et demi, a été retrouvé sur un lit d'enfant, chez des voisins d'immeuble de son propriétaire. Ce dernier, 30 ans et bien connu de la police, était caché dans un placard. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

10.000 euros

Le lionceau "en parfaite santé" a été capturé et confié à l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage.

Les policiers ont découvert l'existence de l'animal grâce à des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. Un homme, originaire de l'Essonne, y "laissait entendre qu'il avait un lionceau à vendre. Il semblerait que le prix qui circulait était de 10.000 euros", a expliqué la source.

Le lionceau, sûrement "volé", aurait été acheté par l'homme interpellé à Valenton, qui avait lui aussi probablement l'intention de le revendre, estiment les enquêteurs.