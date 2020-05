Un lama belge nous sauvera-t-il du coronavirus?

Cela peut paraître insolite mais une étude très sérieuse réalisée par une équipe de l'université de Gand et de l'université d'Austin au Texas a démontré que les lamas produisent des anticorps capables de neutraliser le coronavirus.

"Winter" est une femelle lama de quatre ans qui vit en Belgique. Et c'est le tout premier lama au monde à avoir développé des anticorps efficaces contre le coronavirus. A la genèse de cette histoire pour le moins insolite, un constat réalisé dans le centre recherche de l'Université de Gand : "Dans un lama, vous avez à la fois des anticorps conventionnels que nous avons tous et qui ressemblent à deux chaines lourdes et deux chaînes légères et puis vous avez un anticorps spécial avec deux chaînes légères seulement. C'est très spécifique au lama", explique Dorien De Vlieger, chercheuse doctorante à l'Ugent.

Les lamas produisent donc des anticorps spéciaux que les autres espèces ne fabriquent pas. Ce sont précisément ces anticorps qui intéressent les chercheurs car leur action sur le coronavirus est cruciale, ajoute la chercheuse: "Sur la surface du virus, vous avez de très grosses protéines qui sont importantes pour permettre au virus de s'accrocher. Ce que fait l'anticorps, c'est justement empêcher cet accrochage à nos cellules."