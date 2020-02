Un journaliste nous raconte son confinement dû au Coronavirus : "l'armée a bouclé les zones contaminées"

Gaetano Gasperini est journaliste italien et vit à Piacenza, à une dizaine de kilomètres de la zone de confinement. Dans sa ville, un mot est sur toutes les lèvres : coronavirus. Plus les heures passent et plus Gaetano s’inquiète. "Nous savons que dans les prochains jours, les autorités vont décider de placer Piacenza dans la zone rouge. Nous serons placés en quarantaine. Les personnes âgées suivent en tout cas les consignes des autorités à la lettre. Ils sont très responsables et beaucoup se sont déjà mis en autoquarantaine".

Depuis hier, ce journaliste est d’autant plus préoccupé que sa fille se trouve dans la zone confinée. Elle est à Casalpusterlengo, un des trois villages où le virus est le plus présent. Il ne peut pas aller la voir et il est impossible, pour elle, de sortir de son village jusqu’à nouvel ordre. "Les familles sont séparées. L’armée et la police bloquent les routes. Tout est bouclé. On ne peut pas entrer et on ne peut pas sortir. Samedi, c’était encore un peu flexible. Les habitants des villages concernés venaient d’ailleurs à Piacenza faire leurs courses dans les supermarchés. Ceux qui se situent dans leur coin étaient, pour la plupart, fermés ou vides", explique Gaetano Gasperini.

Sur les 200 cas de Coronavirus déclarés, la plupart se situent en Lombardie. Depuis plusieurs heures, les écoles, églises, cinémas sont fermées mais les restrictions sont loin de s’arrêter là. "Dans le territoire contaminé, il ne reste que quelques restos ou commerces ouverts. Il n’y a quasi plus personne dans les rues. Les lieux publics sont fermés et les gens ne bougent plus de chez eux. Dans les lieux les plus touchés, les trains ne s’arrêtent même plus", ajoute Gaetano.

Selon le journaliste, les autorités ont ordonné la fermeture du métro de Milan et les conséquences sur l’économie pourraient être catastrophiques. "Milan est la ville du business par excellence en Italie. C’est l’axe Milan-Bologne", détaille-t-il. Dans la métropole du nord du pays, les premiers cas de Coronavirus sont connus et la plupart des habitants savent que le chiffre des personnes infectées devrait s’alourdir dans les prochains jours.